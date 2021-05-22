الزمالك يتحرك لضم صفقة سوبر بعد رحيل هذا اللاعب

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.









الزمالك يتحرك لضم صفقة سوبر





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استقر على رحيل المهاجم المغربي حميد أحداد في الصيف المقبل.





وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء، استقروا على عرض حميد أحداد للبيع أو الإعارة، لضم صفقة سوبر في نهاية الموسم.





الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، كان قد طلب من مسؤولي القلعة البيضاء التعاق مع مهاجم أجنبي مميز فى الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية.



