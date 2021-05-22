سادات العالمي يعلن وفاة









وكتب سادات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام: «ابوي في ذمة الله»، ليتفاعل معه متابعيه بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.









جاء ذلك بعدما طرح سادات، أغنية المهرجانات الجديدة «انا المجال» مساء أمس الجمعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وروج لها عبر تطبيق انستجرام.









كان سادات، قد نشر فيديوهات متقطعة ليلة أمس الجمعة -وقبل ساعات من وفاة والده- يظهر فيها عدد من الشباب يتفاعلون بالرقص في الشارع على أغنيته الجديدة.







بعد ساعات من طرحه أغنية المهرجانات الجديدة «انا المجال»، أعلن مطرب المهرجانات الشعبية «سادات» وفاة والده صباح اليوم السبت 22 مايو، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.