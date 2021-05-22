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رويترز: بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس
السبت 22/مايو/2021 - 10:36 ص
وكالات
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أعلنت مصادر إعلامية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
ووافقت اسرائيل، على الهدنة، وقدمت إقرارا
مكتوبا بالموافقة وأرسلت في برقية لمصر الموافقة المكتوبة.
كما وافقت الفصائل الفلسطينية على الهدنة وأرسلت خطابا
مكتوبا للقاهرة أيضا بالموافقة.
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