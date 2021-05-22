Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم السبت 22-5-2021 بالبنوك المصرية

السبت 22/مايو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 22-5-2021، بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات وفقا لقرار البنك المركزى المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.10  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.07  جنيه للشراء.

4.22  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.14  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.09  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع


أخبار تهمك

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

سادات العالمي يعلن وفاة

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 11 ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 22 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 10 ساعات

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ يوم

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يتحرك لضم صفقة سوبر بعد رحيل هذا اللاعب

منذ 33 دقيقة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

11:45 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

سادات العالمي يعلن وفاة

10:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله