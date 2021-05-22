تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الأخيرة والحاسمة

تختم مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الاحد المقبل حيث يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس وتشيلسي نظيره استون فيلا بينما يلتقي ليستر سيتي نظيره توتنهام.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي:





1- مانشستر سيتي 83 نقطة

2- مانشستر يونايتد 71 نقطة

3- تشيلسي 67 نقطة

4 – ليفربول 66 نقطة

5 – ليستر سيتي 66 نقطة

6 – وست هام 62 نقطة

7 – توتنهام 59 نقطة

8– إيفرتون 59 نقطة

9 – أرسنال 58 نقطة

10– ليدز يونايتد 56 نقطة

11 – أستون فيلا 52 نقطة

12- وولفرهامبتون 45 نقطة

13- كريستال بالاس 44 نقطة

14- ساوثهامبتون 43 نقطة

15– نيوكاسل يونايتد 42 نقطة

16-برايتون أند هوف ألبيون 41 نقطة

17– بيرنلي 39 نقطة

18 – فولهام 28 نقطة

19 – وست بروميتش 26 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 20 نقطة



