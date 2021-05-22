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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الأخيرة والحاسمة

السبت 22/مايو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تختم مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الاحد المقبل حيث يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس وتشيلسي نظيره استون فيلا بينما يلتقي ليستر سيتي نظيره توتنهام.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 83 نقطة
2- مانشستر يونايتد 71 نقطة
3- تشيلسي 67 نقطة
4 – ليفربول 66 نقطة
5 – ليستر سيتي 66 نقطة
6 – وست هام 62 نقطة
7 – توتنهام 59 نقطة
8– إيفرتون 59 نقطة
9 – أرسنال 58 نقطة
10– ليدز يونايتد 56 نقطة
11 – أستون فيلا 52 نقطة
12- وولفرهامبتون 45 نقطة
13- كريستال بالاس 44 نقطة
14- ساوثهامبتون 43 نقطة
15– نيوكاسل يونايتد 42 نقطة
16-برايتون أند هوف ألبيون 41 نقطة
17– بيرنلي 39 نقطة
18 – فولهام 28 نقطة
19 – وست بروميتش 26 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 20 نقطة

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