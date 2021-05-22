ألمانيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 7 آلاف و82 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ووفقًا لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، تم تسجيل 170 حالة وفاة جديدة جراء الوباء على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 177 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وكانت ألمانيا، سجلت أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر(كانون أول) الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.