محافظ القليوبية: تحرير 362 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 18 مقهى

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تحرير 362 محضر عدم ارتداء كمامة بالإضافة إلى ضبط 81 شيشة وغلق 18 مقهى وتحرير 24 محضر لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة.



يأتي ذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطن، وضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.



وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم، أنه بذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى أمس الجمعة ضبط 1717 شيشة، وتحرير 3000 محضر عدم ارتداء كمامة، و293 غلق مقهى، و394 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.