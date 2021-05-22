مقتل شاب على يد أبناء عمومته بسبب قطعة أرض في سوهاج



لقى شاب في منتصف العقد الخامس من العمر مصرعه، على يد أحد أبناء عمومته نتيجة الخلاف على قطعة ارض زراعية وتم العثور على الجثة في الزراعات بمركز دار السلام جنوب سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير مباحث سوهاج يفيد بلاغ من مأمور مركز شرطة دار السلام بالعثور على جثة بالزراعات دائرة المركز.

تحرك على الفور مساعد المدير لفرقة الشرق ورئيس فرع بحث الشرق ومأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو« محمد ع م د» 25 عامل - ويقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين إصابته بكسر وجروح متهتكة بالرأس، وأخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وأكد رئيس مباحث الممركز انه بسؤال عم المتوفي المدعو«عابدين م د ح » 65 عام عامل زراعي ويقيم بذات الناحية أتهم نجل عمومتهم المدعو «عبد الناصر أ ع ع » 53 عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجل شقيقه بالضرب بآداه حديدية " ماسورة " مما نتج عنه وفاته بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

