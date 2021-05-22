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محافظ القليوبية: بدء المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا وميدان المحطة ببنها

السبت 22/مايو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا، اليوم السبت، للبدء في تطوير شارع فريد ندا (المرحلة الثانية).

وقال محافظ القليوبية، إن المرحلة الثانية، تتضمن تطوير حديقة أتريب والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها وتطوير الشعار ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها إسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة.

كما جرى مناقشة تطوير المحاور المرورية لميدان المحطة بمدينة بنها بالتنسيق الكامل مع مسئولي المرور لتحقيق الانسيابية المطلوبة في هذا الميدان الحيوي، وتطوير ميدان كاميليا مع إضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على هذه الأعمال، ومراعاة عمل مطالع لذوي الهمم في كل المناطق التي يتم تطويرها بمدينة بنها.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندسة سميرة العيوطي من الجهاز القومي لتعمير القاهرة الكبرى، والمهندس طلعت سلطان مدير الشبكات الأرضية، والمهندس محمد إسماعيل مدير عام مديرية الطرق، والنقيب سيد الدكروري من إدارة مرور القليوبية.

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