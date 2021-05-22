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بعد فتح الشواطىء.. محافظ الإسكندرية: "النهاردة عيد"

السبت 22/مايو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن اليوم السبت شهد البدء الفعلي لإعادة فتح الشواطئ العامة في المحافظة بعد فترة طويلة من الغلق، معلقا: "النهاردة عيد لأهل وشعب وضيوف الإسكندرية".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن المحافظة لديها 66 شاطئ كلهم سيبداوا في العمل اعتبارا من اليوم، ومعظم هذه الشواطئ مؤجر، وملتزمون بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحول الغرامات، أكد محافظ الإسكندرية أن الغرامات ستكون فورية، بواقع 4000 آلاف جنيه على أصحاب الشواطئ، مع فسخ عقد الإيجار، لافتا إلى أن رجال الأمن الإداري موجودين على كل الشواطئ والاحياء تتابع الوضع عن كثب.

وحول الإجراءات الاحترازية المطبقة في الشواطئ، أوضح محافظ الإسكندرية، أن المسافة بين كل شمسية وأخرى 4 امتار تقريبا، كما ان العدد يكون محددا لكل شاطئ بنسبة 50%، وسيتم قياس درجة الحرارة على البوابات مع ضمان ارتداء الكمامة تحت الشمسية، وسنقرر غرامات على المخالفين من أصحاب الشواطئ، حيث أن كل شاطئ يحتوي على لوحة لتوعية المواطنين، وهذه الإجراءات تنطبق على الشواطئ العامة والخاصة.

وتابع: «مفيش شاطئ ممكن يدخله إلا من خلال البوابات الرسمية سواء أكانت عامة أو خاصة، ووزعنا نشرات توعية، وسأتفقد مع العديد من القنوات الفضائية اليوم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونحرص على أن يتمتع المواطنين وفي نفس الوقت يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية».

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