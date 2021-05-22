طقس السعودية.. رياح محملة بالأتربة على هذه المناطق

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 22-5-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى هطول امطار رعدية اليوم السبت على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.





في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.



