اعرف حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة حتى الخميس

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم وحتى الخميس المقبل بجانب الظواهر الجوة المتوقع حدوثها خلال تلك الفترة.





ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، تبين أن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .

وعن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة إليكم التالي:

- يوم السبت 22 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الأحد 23 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الإثنين 24 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الثلاثاء 25 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء .

- يوم الأربعاء 26 مايو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 27 مايو: