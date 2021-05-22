العراق يعلن مقتل شخصين بإطلاق نار في محافظة البصرة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، عن مقتل شخصين في تبادل لإطلاق النار في محافظة البصرة.

وقالت مصادر عراقية، إن "شخصين يستقلان سيارة نوع بيكب وبعد تبادل إطلاق نار مع اشخاص بسيارة أخرى قتلا في سوق الجنينه وسط البصرة"، بحسب ما أوردت شبكة "رووداو " الكردية الإخبارية على موقعها الإلكتروني.

ويذكر أن قيادة عمليات البصرة كانت قد وجهت في وقت سابق القوات الأمنية بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على الابتعاد عن التهديد والوعيد.

وشهدت محافظة البصرة خلال الفترة الماضية عمليات اغتيال عدد من الناشطين ومنهم أسامة تحسين وريهام يعقوب، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

كما تشهد المحافظة نزاعات عشائرية بين الحين والآخر، والتي تتسبب بسقوط العديد من الضحايا رغم تأكيد السلطات عزمها السيطرة على هذه الظاهرة.