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كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالفيوم

السبت 22/مايو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالفيوم وتحديد وضبط الجناة.

تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (خفير خاص بإحدى محطات البنزين - الكائنة بدائرة المركز) بأنه إستلم مبلغ مالى من المحطة لتوريدها لإحدى مكاتب البريد، وحال توجهه مستقلًا دراجته النارية إصطدمت به من الخلف سيارة مما أدى لسقوطه أرضًا وإصابته بجروح، وعقب ذلك إكتشف عدم وجود الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (8 أشخاص "لسبعة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (6) من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بالإشتراك مع المتهمين الهاربان لسرقة المجنى عليه، حيث قام أحدهم بإستئجار سيارتان من أحد الأشخاص "تم ضبطهما"، وإفتعال حادث تصادم مع المجنى عليه حال سيره بدراجته النارية والإستيلاء على المبلغ المالى، وقاموا بتقسيم المبلغ فيما بينهم، وتم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بحوزتهم، وأقروا بصرف باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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