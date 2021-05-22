Advertisements

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

السبت 22/مايو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق  الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، على أن يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما سيؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية
الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الشهادة الاعداديه الحكومة

أخبار تهمك

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

سادات العالمي يعلن وفاة

منذ ساعة و 6 دقيقة

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 10 ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 22 ساعة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ يوم

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 22 ساعة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتحرك لضم صفقة سوبر بعد رحيل هذا اللاعب

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

11:45 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله