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اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم × 8 نقاط

السبت 22/مايو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
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حرصا ن بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات التي يريدون معرفتها حول حالة الطقس اليوم ودرات الحرارة المتوقعة نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 22 من مايو لعام 2021 في العديد من النقاط، ومنها التالي:

- انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- يكون الطقس مستقر ومعتدل على السواحل الشمالية.

- يسود طقس حار على جنوب سيناء.

- ووفقا لبيان الأرصاد، أكدت أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد .

- يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد في فترات الليل.

- تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- من المحتمل وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- وعن درجات الحرارة إليكم التالي: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

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