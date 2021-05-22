قبل امتحانات الثانوية العامة.. برلماني يطالب بسرعة تهيئة البنية التكنولوجية للمدارس

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حالة البنية التكنولوجية للمدارس، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي لم يتم تحديد مصيرها حتى هذه اللحظة هل سيتم إجراؤها إلكترونيا أو ورقيا.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن التربية والتعليم ستجرى امتحانات خلال الشهر الجاري من يوم 23، ومن المفترض أن يكون هذا الامتحان بروفة، مما يستوجب تضافر الجهود للوقوف على اختبار الشبكات والبنية التكنولوجية في المدارس والفايبر، بالإضافة لتقييم الأجزاء الفنية والتكنولوجية فى المدارس مع تدريب الطلاب على شكل الأسئلة وأيضا الدخول بأكواد الامتحانات وتهيئة الأجهزة لدى الطلاب حتى لا تكون هناك أية عقبات وقت إجراء الامتحان في شهر يوليو المقبل مما قد يؤثر بشكل كبير على النتيجة العامة للطلاب.



