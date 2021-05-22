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قبل امتحانات الثانوية العامة.. برلماني يطالب بسرعة تهيئة البنية التكنولوجية للمدارس

السبت 22/مايو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حالة البنية التكنولوجية للمدارس، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي لم يتم تحديد مصيرها حتى هذه اللحظة هل سيتم إجراؤها إلكترونيا أو ورقيا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التربية والتعليم ستجرى امتحانات خلال الشهر الجاري من يوم 23، ومن المفترض أن يكون هذا الامتحان بروفة، مما يستوجب تضافر الجهود للوقوف على اختبار الشبكات والبنية التكنولوجية في المدارس والفايبر، بالإضافة لتقييم الأجزاء الفنية والتكنولوجية فى المدارس مع تدريب الطلاب على شكل الأسئلة وأيضا الدخول بأكواد الامتحانات وتهيئة الأجهزة لدى الطلاب حتى لا تكون هناك أية عقبات وقت إجراء الامتحان في شهر يوليو المقبل مما قد يؤثر بشكل كبير على النتيجة العامة للطلاب.

وشدد عضو محسب، على ضرورة تضافر الجهود من أجل الانتهاء من تجهيز البنية التكنولوجية والتحتية للمدارس على مستوى الجمهورية، ولابد أن يسبق ذلك عمل حصر شامل ودقيق لكافة المدارس وأوجه الضعف والجهود والخطة العاجلة للانتهاء من عملية التهيئة قبل الامتحانات بوقت كاف حتى لا يتم تداول بعض الأخبار التي قد تتسبب في حالة من القلق والتوتر لدى الطلاب وتسبب حالة من الخوف التي تنعكس عليهم في عملية التحصيل في الامتحانات المقبلة.

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