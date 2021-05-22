في يومها الأول.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات القراءات

أجرى الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، زيارة للجنة معهد فتيات شبرا الخيمة بمنطقة القاهرة الأزهرية وذلك للاطمئنان علي سير أعمال الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .





وأثنى رئيس قطاع المعاهد على انتظام سير الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين باللجان.





وانطلقت اليوم السبت امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات بمراحلها الثلاثة (تجويد وعالية وتخصص)، وذلك بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي طلاب وطالبات معاهد القراءات أولى امتحاناتهم عن العام الدراسي 2020 2021م، والتي تستمر حتى ٣١ مايو.





من جانبه، أكد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم اللجان بشكل دوري، وتوفير الجو العام الملائم لسير عملية الامتحانات، والتأكد من قياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين قبل دخولهم مقار الامتحانات، بالإضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.



