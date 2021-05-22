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برلمانية: نجاح السيسي في وقف إطلاق النار بغزة يؤكد مكانة مصر الرائدة

السبت 22/مايو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بنجاح الدولة المصرية لوقف اطلاق النار بغزة بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة على انه نجاح متكرر للدولة المصرية لن يستطيع احد ان ينفذه إلا من خلال قائد عظيم.

واكدت السيد، خلال البيان الصادر لها، أنه منذ ان تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد وهو يسعي دومآ إرساء الاستقرار بالمنطقة مع دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق العادلة لأهلها في إقامة دولة ذات سيادة مستقلة.

واشارت عضو مجلس النواب، إلى ان نجاح المبادرة المصرية في وقف اطلاق النار على الشعب الفلسطيني يؤكد عظمة مصر ومكانتها الرائدة في المنطقة باكملها، خاصة وانها نجحت في وقت سابق في تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا لصالح شعبها الليبي الشقيق.

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