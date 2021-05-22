التحقيق في تحرش عامل بطفلة داخل أحد العقارات بالطالبية

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تحرش عامل بطفلة داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بالطالبية.





وأفادت التحقيقات، بأن الطفلة تبلغ من العمر ١١ عاما، وكانت حينها في طريقها لشراء طلبات للمنزل، وأثناء رجوعها استدرجها شخص خارج المنطقة وحاول التحرش بيها فانتابها الخوف وقامت بالجري من بين يديه.





وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من والد طفلة، اتهم فيه عامل بالتحرش بابنته، وذكر أن المتهم استدرج الطفلة خلال صعودها لشقتها بالعقار للتحرش بها.



