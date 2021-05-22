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التحقيق في تحرش عامل بطفلة داخل أحد العقارات بالطالبية
السبت 22/مايو/2021 - 12:10 م
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تحرش عامل بطفلة داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بالطالبية.
وأفادت التحقيقات، بأن الطفلة تبلغ من العمر ١١ عاما، وكانت حينها في طريقها لشراء طلبات للمنزل، وأثناء رجوعها استدرجها شخص خارج المنطقة وحاول التحرش بيها فانتابها الخوف وقامت بالجري من بين يديه.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من والد طفلة، اتهم فيه عامل بالتحرش بابنته، وذكر أن المتهم استدرج الطفلة خلال صعودها لشقتها بالعقار للتحرش بها.
وقدم والد الطفلة فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار لاستدراج الطفلة والتحرش بها، وحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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