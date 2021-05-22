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برلمانية: مصر دائمًا تقف مع محن ومواقف فلسطين الصعبة

السبت 22/مايو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة، "قرار رائع" ويستحق الدعم، وكل الشكر للرئيس السيسي، مشيرة إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وقضية العرب بشكل عام.

وأكدت "الشريف" في تصريح لبوابة "الفجر" أن القيادة السياسة تحاول بكل الطرق أن تبذل أقصى جهودها خاصة على الصعيد الدبلوماسي لمسانده الشعب الفلسطيني حتى يحصلون على حقوقهم الطبيعية في دولتهم كدولة مستقلة.

وأوضحت: أن مصر كان لها تحركات كثيفة خلال الفترة الأخيرة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وتابعنا خلال الأيام الماضية موقف واضح للخارجية المصرية والوزير سامح شكري الذي قال إن الإخوة الفلسطينيين يخوضوا معركة وجود دفاعًا عن مقدساتهم، وتحدث عن حقهم في أرضهم واستفزاز قوات الاحتلال لمشاعر العرب والمسلمين جميعًا، بالإضافة إلي أن مصر تتبني دائمًا موقف قوى وموقفها بالنسبة للقضية الفلسطينية معروف.

وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن وزارة الصحة المصرية كان لها دور عظيم، عندما دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف لاستقبال المصابين والجرحى، ودفعت بعدد من الأطباء المصريين حتى يكونوا متواجدين لاستقبال ومعالجة المصابين من إخوتنا الفلسطينيين.

وكان قد أعلن الرئيس السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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قطاع غزه فلسطين الفجر إعادة الاعمار إعادة إعمار غزة

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