الأهلي يرسل ملفاً طبياً إلى الكاف استعداداً لمباراة كأس السوبر الإفريقي

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه أرسل ملفا طبيا كاملا للفريق إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»؛ استعدادا لمباراة كأس السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في قطر.





وقال الدكتور أبو عبلة إن الملف يتضمن تقريرا مفصلا عن كل لاعب من الناحية الطبية، وذلك بناء على طلب الاتحاد الإفريقي قبل خوض مباراة السوبر.





ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا إلى قطر غدا الأحد على أن يتخلل رحلة الفريق ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.





ويخوض الأهلي في الثالثة عصر اليوم مباراة مهمة ومرتقبة أمام صن داونز بجنوب إفريقيا على استاد لوكاس موريبي وذلك في إياب الدور الربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.





ويبحث الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز؛ لحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي للبطولة واستكمال مشوار الدفاع عن اللقب، والوصول إلى النجمة العاشرة في إفريقيا.