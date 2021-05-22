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حقيقة الصفقة التبادلية بين برشلونة واتليتكو مدريد

السبت 22/مايو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ذكرت تقارير صحفية، خلال الفترة الماضية، أن هناك صفقة تبادلية محتملة بين أتليتكو مدريد، وبرشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أوضحت أن الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة، سوف ينتقل إلى صفوف أتليتكو مدريد، في صفقة تبادلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل انتقال جواو فيليكس، نجم الروخي بلانكوس، إلى قلعة كامب نو.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد، لا يهتم بالتعاقد مع جريزمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فيما يتمسك ببقاء جواو فيليكس.

كما أشارت إلى أن نادي أتليتكو مدريد، يرى أنه ليس منطقيًا استبدال شاب يبلغ 21 عامًا بآخر عمره 30 عامًا.

وكشفت الصحيفة أن كل شيء يتغير سريعًا في كرة القدم، وقد تُحسم صفقة جريزمان في الصيف، على شاكلة ما حدث مع لويس سواريز الذي وصف انتقاله إلى أتلتيكو بالمستحيل، لكنه تحقق في النهاية.
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برشلونة وأتليتكو مدريد برشلونة

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