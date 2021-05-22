خبير أمن معلوماتي يكشف آثر تراجع تقييم فيس بوك (فيديو)

كشف وليد حجاج خبير أمن المعلومات، تفاصيل نقص المشاهدات والتفاعل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وتابع "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن أحد التطبيقات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي على منصة جوجل تراجع تقيمها إلى 2.3 وعلى منصة أبل ستور تراجع التقديم إلى 1.3.





وأضاف خبير أمن المعلومات، أن تراجع تقييم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أدى إلى خسائر كبيرة لسعر السهم في البورصة الأمريكية.





وأشار وليد حجاج خبير أمن المعلومات إلى أنه تم غلق نهائي لبعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتم حظر على البعض لمدة 30 يوم وحصلت عقوبات على أي شخص يذكر بعض الكلمات أو يذكر بعض الموضوعات التي يعتبرها فيس بوك أنها انتهاك لسياسة الخصوصية للإنسان.