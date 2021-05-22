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السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة التجمع الأول

السبت 22/مايو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من لسيطرة علي حريق نشب داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفادة نشوب حريق داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتم ا خماد النيران، دون وقوع إصابات، والفحص تبين أن الحريق شب داخل غرفة النوم بسبب ماس كهربائي، وتمت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

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