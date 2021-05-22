جامعة الأٌقصر توقع بروتوكولا مع وزارة التخطيط ضمن حملة مليون ريادي



استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، وفدا من وزارة التخطيط - مشروع رواد 2030 حملة المليون ريادي، لتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر، لإنشاء حاضنة لريادة الأعمال.



ويهدف البروتوكول إلى تخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة الأقصر على منصة المليون ريادي والتي تهدف إلى تأهيل الشباب والمساعدة في تأمين البيئة اللازمة لنمو الأفكار والابتكارات والعمل على تحويلها إلى أعمال ناجحة.



وأشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إلى أنه إيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة تعزيز توجه الدولة لتحفيز ريادة الأعمال، تم إطلاق مشروع رواد 2030 بتمويل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، لنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال بناء قدرات الشباب لتمكينهم مـن تحويـل أفكارهم إلى مشاريع علـى أرض الواقع.



ومن جانبه وجه رئيس الجامعة، بتوفير كل الدعم والتسهيلات لإنشاء حاضنة الأعمال بالجامعة، مثمنا فكرة المبادرة والتي تعتبر نقلة نوعية وخدمة تقدمها جامعة الأقصر لطلابها بشكل خاص ولأبناء المحافظة بوجه عام.

وأوضحت الدكتورة شيماء عبدالستار، منسق مبادرة مليون ريادي في الجامعة، أن البرنامج عبارة عن كورسات اونلاين مجانية، مقسم لثلاث مراحل، عند اجتياز كل مرحلة يحصل المتدرب شهادة باجتياز التدريب ومن ثم الحصول على كارنية المليون ريادي، والذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا في مجال ريادة الأعمال.