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وزير الزراعة يتحدث عن سبل السيطرة على الفقر المائي (صور)

السبت 22/مايو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن الوزارة تسعى لتوفير في المياه وذلك من خلال السيطرة تدريجيا على الزراعات الشرهة مثل "الموز"، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار السيطرة على الفقر المائي.

وأكد الوزير، أن قطاع الزراعة أمن قومي لمصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية من الدول التي واجهت كورونا دون نقص في المنتجات الزراعية، قائلًا: "مفيش مواطن راح يشتري خضار وملقاش، وكمان الأسعار ما ارتفعتش".

واستعرض محافظ بورسعيد أمام الوزير عددا من المشروعات القومية، ومشرعات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني، وكذلك مشروعات الصناعة، وتطوير بحيرة المنزلة، وأكد المحافظ أن محافظة بورسعيد تشهد زيادة في مساحة الأراضي المنزرعة المنتجة.

يذكر أن زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت لمحافظة بورسعيد تتضمن تفقد محافظ بورسعيد ووزير الزراعة لمشروعات الوزارة بالمحافظة وهى: محطة تسمين الماشية والمجزر الآلي، وإحدى مزارع إنتاج الألبان بالقابوطي الجديد، ومزرعة سمكية متعددة التغذية بمنطقة الرسوة، وتفقد المعمل المركزي لعلاج أمراض الأسماك البحرية ومفرخ أسماك اللوت وموسى وتفقد مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية.
وزير الزراعة يتحدث عن سبل السيطرة على الفقر المائي (صور)
وزير الزراعة يتحدث عن سبل السيطرة على الفقر المائي (صور)
وزير الزراعة يتحدث عن سبل السيطرة على الفقر المائي (صور)
وزير الزراعة يتحدث عن سبل السيطرة على الفقر المائي (صور)

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