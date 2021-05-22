وزير الزراعة يتحدث عن سبل السيطرة على الفقر المائي (صور)

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن الوزارة تسعى لتوفير في المياه وذلك من خلال السيطرة تدريجيا على الزراعات الشرهة مثل "الموز"، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار السيطرة على الفقر المائي.





وأكد الوزير، أن قطاع الزراعة أمن قومي لمصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية من الدول التي واجهت كورونا دون نقص في المنتجات الزراعية، قائلًا: "مفيش مواطن راح يشتري خضار وملقاش، وكمان الأسعار ما ارتفعتش".





واستعرض محافظ بورسعيد أمام الوزير عددا من المشروعات القومية، ومشرعات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني، وكذلك مشروعات الصناعة، وتطوير بحيرة المنزلة، وأكد المحافظ أن محافظة بورسعيد تشهد زيادة في مساحة الأراضي المنزرعة المنتجة.



