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سيارة تدهس حشدا من الناس في الصين

السبت 22/مايو/2021 - 12:19 م
الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
وكالات
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دهس رجل بسيارته حشدا من الناس على ممر لعبور المشاة في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

 

ووفقًا للشرطة الصينية، وقع الحادث المأساوي في منتصف النهار تقريبا من اليوم السبت وهرب منفذ العملية من موقع الحادث.

 

وألقت الشرطة الصينية، القبض على الجاني وتبين أنه رجل في سن 31 عاما ولا يزال الغموض يلف دوافعه.

 

وكانت وسائل إعلام صينية، نشرت لقطات وثقت لحظة وقوع الحادث.

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