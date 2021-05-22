الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديسة ريتا



ذكرت صفحة المتحدث الرسمي للكلدان، أن الكنيسة الكلدانية بمصر، إحتفلت بعيد القديسة ريتا، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الأب مايكل سليم الفرنسيسكاني، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.



جاء ذلك بحضور الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، وبعض المؤمنين، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية. وفي نهاية القداس، تم تلاوة طلبة القديسة ريتا، واختتم الذبيحة الإلهية بالصلاة والبركة.

