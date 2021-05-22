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الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة

السبت 22/مايو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والامطار، اليوم السبت، إلى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة، تتراوح بين "1 - 10 مم" على الهضبة الاثيوبية، وسقوط امطار خفيفة تتراوح بين "1 - 5 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 10 مم"، على منطقة البحيرات الإستوائية.

وأشارت النتائج، عن يوم الأحد، الى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط امطار خفيفة الى غزيرة تتراوح بين "1 - 20 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

وقالت النتائج، عن يوم الإثنين، إنه من المتوقع سقوط امطار خفيفة الى غزيرة تتراوح بين "3 - 20 مم"، على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 30 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 30 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة

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