الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة

أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والامطار، اليوم السبت، إلى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة، تتراوح بين "1 - 10 مم" على الهضبة الاثيوبية، وسقوط امطار خفيفة تتراوح بين "1 - 5 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 10 مم"، على منطقة البحيرات الإستوائية.



وأشارت النتائج، عن يوم الأحد، الى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط امطار خفيفة الى غزيرة تتراوح بين "1 - 20 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.



وقالت النتائج، عن يوم الإثنين، إنه من المتوقع سقوط امطار خفيفة الى غزيرة تتراوح بين "3 - 20 مم"، على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 30 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 30 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

