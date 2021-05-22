قبل انطلاقه غدًا.. 5 معلومات هامة عن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الشهادة الثانوية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد الامتحان التجريبي الثاني للشهادة الثانوية، والمقرر أن يبدأ الأحد المقبل الموافق 23 مايو الجاري.





وفي هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عنها:





_ الامتحانات ستكون أيامها 23 و25 و27 مايو 2021.





-هي امتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.





- الطلاب سيتم دخولهم على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الأسئلة أصغر.





-الهدف منها تجربة السوفت وير والتدريب على شكل الأسئلة.



