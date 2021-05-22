Advertisements

شون وصوامع المنيا تستقبل 220 ألف طن من الأقماح

السبت 22/مايو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
أعلنت مديرية التموين بالمنيا الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم اليوم السبت توريد 220087 طن و418 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.
هذا وتواصل مديرية التموين حملاتها الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، على المخابز البلدية والأسواق، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

أخبار تهمك

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- الأهلي يخاطب اتحاد الكرة ويطلب تنفيذ اللوائح في مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم السبت الفاصلة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ 35 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية بين برشلونة واتليتكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

سمير غانم غالي علينا.. أول تعليق من إلهام شاهين على صورها فى فرح الجونة "خاص"

منذ ساعة و 8 دقيقة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد

منذ ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

11:29 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

12:33 م

حقيقة الصفقة التبادلية بين برشلونة واتليتكو مدريد

12:13 م

سمير غانم غالي علينا.. أول تعليق من إلهام شاهين على صورها فى فرح الجونة "خاص"

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله