شون وصوامع المنيا تستقبل 220 ألف طن من الأقماح

أعلنت مديرية التموين بالمنيا الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم اليوم السبت توريد 220087 طن و418 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

هذا وتواصل مديرية التموين حملاتها الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، على المخابز البلدية والأسواق، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.