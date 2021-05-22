"أصبح ضعيف".. 3 بشائر عن وضع كورونا حول العالم



كشفت الساعات الماضية عن عدة بشائر بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد حول العالم، وفق متابعة المختصين لمسارات ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم مؤخرا.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



انخفاض الإصابات الأسابيع الأخيرة

وقالت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في العالم كلها يشهد انخفاض في أعداد الإصابات خلال الأسبوع الرابع، لافتة إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين رصدنا انخفاضًا طفيفًا أيضا في عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت طلعت، أن المرصد الخاص بمنظمة الصحة العالمية سجل انخفاضًا في أعداد إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي 22% حول العالم، بالإضافة إلى انخفاض في نسبة الوفيات بالفيروس في نفس المددة بنسبة 16% بالنسبة للوفيات.



وأوضحت أن هذا الانخفاض لا يعني أن هناك انخفاضًا في كل الدول ولكنه مؤشر عام علي مستوي الإقليم، موضحة أن هناك 14 دولة في انخفاض مستمر في أعداد الإصابات بما يعني أن الموجة الثالثة بدأت في الانكسار.



فيروس كورونا بات ضعيفا

فيما كشفت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، أن وباء فيروس كورونا بات أضعف ويتباطئ تدريجيا انتشاره بين الناس.



وقالت بوبوفا خلال مقابلة تلفزيونية إن "فيروس كورونا المستجد بات أضعف مما عهدناه سابقا، حيث أن عملية انتشاره بين الناس باتت أخف وأضعف ما يؤشر إلى ضعفه"



واعتبرت بوبوفا أن هذه المؤشرات تعد بادرة إيجابية بشأن انحسار الفيروس وضعفه بعد تعزيز المناعة لدى المواطنين، أن هذا الأمر لا يعني أن على الناس الاسترخاء، بل يجب التقيد بكل الاجراءات والتدابير لمنع اتنشاره مجددا.



خطة لتلقيح 40% من سكان العالم

وفي خطوة تسهل القضاء على الوباء، اقترح صندوق النقد الدولي، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد-19، تهدف إلى تطعيم 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2021.



وتهدف الخطة، التي تتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد، للتوصل إلى تطعيم 60% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2022.