Advertisements

"أصبح ضعيف".. 3 بشائر عن وضع كورونا حول العالم

السبت 22/مايو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

كشفت الساعات الماضية عن عدة بشائر بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد حول العالم، وفق متابعة المختصين لمسارات ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم مؤخرا.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

انخفاض الإصابات الأسابيع الأخيرة
وقالت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في العالم كلها يشهد انخفاض في أعداد الإصابات خلال الأسبوع الرابع، لافتة إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين رصدنا انخفاضًا طفيفًا أيضا في عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت طلعت، أن المرصد الخاص بمنظمة الصحة العالمية سجل انخفاضًا في أعداد إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي 22% حول العالم، بالإضافة إلى انخفاض في نسبة الوفيات بالفيروس في نفس المددة بنسبة 16% بالنسبة للوفيات.

وأوضحت أن هذا الانخفاض لا يعني أن هناك انخفاضًا في كل الدول ولكنه مؤشر عام علي مستوي الإقليم، موضحة أن هناك 14 دولة في انخفاض مستمر في أعداد الإصابات بما يعني أن الموجة الثالثة بدأت في الانكسار.

فيروس كورونا بات ضعيفا
فيما كشفت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، أن وباء فيروس كورونا بات أضعف ويتباطئ تدريجيا انتشاره بين الناس.

وقالت بوبوفا خلال مقابلة تلفزيونية إن "فيروس كورونا المستجد بات أضعف مما عهدناه سابقا، حيث أن عملية انتشاره بين الناس باتت أخف وأضعف ما يؤشر إلى ضعفه"

واعتبرت بوبوفا أن هذه المؤشرات تعد بادرة إيجابية بشأن انحسار الفيروس وضعفه بعد تعزيز المناعة لدى المواطنين، أن هذا الأمر لا يعني أن على الناس الاسترخاء، بل يجب التقيد بكل الاجراءات والتدابير لمنع اتنشاره مجددا.

خطة لتلقيح 40% من سكان العالم
وفي خطوة تسهل القضاء على الوباء، اقترح صندوق النقد الدولي، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد-19، تهدف إلى تطعيم 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2021.

وتهدف الخطة، التي تتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد، للتوصل إلى تطعيم 60% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2022.

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

سمير غانم غالي علينا.. أول تعليق من إلهام شاهين على صورها فى فرح الجونة "خاص"

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية بين برشلونة واتليتكو مدريد

منذ أقل من ساعة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 11 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 4 ساعات

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ 36 دقيقة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم السبت الفاصلة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل- الأهلي يخاطب اتحاد الكرة ويطلب تنفيذ اللوائح في مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

11:29 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

12:33 م

حقيقة الصفقة التبادلية بين برشلونة واتليتكو مدريد

12:13 م

سمير غانم غالي علينا.. أول تعليق من إلهام شاهين على صورها فى فرح الجونة "خاص"

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله