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الليلة حورية فرغلي تكشف عن معاناتها مع التنمر ومقاطعة والدها بواحد من الناس قناة الحياة

السبت 22/مايو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحل النجمة حورية فرغلي في العاشرة مساء اليوم السبت ضيفة علي الاعلامي د. عمرو الليثي في اولي حلقات البرنامج عقب شهر رمضان والعيد يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي وفي اول لقاء بعد عودتها من رحلة علاجها بامريكا 

وتكشف ولاول مرة عن اللحظات الصعبة التي عاشتها في غرف العمليات بين الحياة والموت 

وايضا معاناتها مع التنمر ، وإصابتها بالاكتئاب بعد ان ابتعد عنها الجميع حتي اقرب الناس اليها ، ومقاطعة والدها لها ولماذا كان ينتظر فشل عمليتها الجراحية

كما تروي قصة الخيانة التي تعرضت لها من اعز صديقاتها

 وكيف تلقت خبر وفاة خطيبها قبل زفافها بيوم وهل مازالت تفكر في الزواج؟.





وتعترف بأعمال السحر الذي اثر علي حياتهاولماذا فقدت الثقة في نفسها بعد العملية الجراحية الخطيرة التي استأصلت فيها الرحم وحرمتها من ان تصبح أم

النجمة حورية فرغلي في حوار حصري ملئ بالاعترافات والصدمات والمشاعر الانسانية . 




يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت ٢٢ مايو علي شاشة الحياة

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