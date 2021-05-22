اتحاد الكرة يتابع حالة محمود "تريزيجيه"

وافق أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على طلب محمد أبو العلا طبيب المنتخب بإيفاد أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب مصطفى صدقي إلى لندن للإطلاع على البرنامج العلاجي للاعب والتأكد من الجدول الزمني له.









واجتمع صدقي مع كل من طبيب النادي الإنجليزي واخصائي التأهيل به، كما التقى أيضا بالجراح الذي أجرى الجراحة لتريزيجيه.









يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهاز المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق لجميع لاعبي المنتخب.



