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موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 22/مايو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يلتقي الاتحاد بفريق العين، يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو الجاري، على ملعب الملك عبدالعزيز "الشرائع"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وسيدخل الاتحاد اللقاء بمعنويت عالية بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويأتي الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما يتذيل العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والعين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.

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