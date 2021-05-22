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الهلال الأحمر المصري يكشف سبل دعم الفلسطنيين خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر المصري دائما ما يعمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين.

وأضاف "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الهلال الأحمر المصري يعمل على محورين، الأول العمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني واستطلاع احتياجتهم وإرسالها، بينما المحور الثاني أن الهلال الأحمر المصري يملك فرق للطوارئ والدعم النفسي في فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء لاستقبال مصابي العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر أرسل مساعدات إلى شمال سيناء عبارة عن مجموعة الوقاية الحماية الشخصية لكي يتم تقديمها للمصابين وهي "كمامة، كحول، معجون الأسنان والفرش" وذلك خلال فترة نزول المصاب بالمستشفى بالإضافة إلى طواقم الدعم النفسي الاجتماعي والمستلزمات الطبية التي من الممكن أن يحتاجها القطاع الطبي.

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