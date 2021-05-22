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وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات القراءات بشبرا الخيمة

السبت 22/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أجرى محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جولة تفقدية للجان امتحانات القراءات، خلال أول أيام الامتحانات، حيث زار فضيلته معهد الخازندارة، ومعهد رشيد، ومعهد عقبة بن نافع بشبرا الخيمة. 

ونقل الدكتور الضويني تحيات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته للطلاب بالنجاح والتوفيق، كما حرص فضيلته على التأكيد على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها، مشددا على أن الأزهر لن يدخر جهدا في الحفاظ على صحة طلابه وموظفيه وحمايتهم خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا. 

وأدى طلاب شهادة التجويد، اليوم السبت، امتحان مادتي الفقه والإنشاء، كما أدى طلاب الشهادة العالية امتحان مادتي القرآن الكريم ورسم القرآن، فيما أدى طلاب شهادة التخصص امتحان مادتي الفقه وتاريخ المصحف. 

من جانبهم، أعرب طلاب القراءات عن امتنانهم للأزهر الشريف، جامعا وجامعة، لإتاحة الفرصة لهم لدراسة علوم القرآن الكريم، مؤكدين أن حرص قيادات الأزهر على عقد الامتحانات في ظل هذه الظروف، إنما هو نابع من حرصه على مستقبل طلابه، مشيدين بما رأوه من توفير للمعقمات ومن التزام القائمين على الامتحانات بكافة الإجراءات الاحترازية ليضربوا المثل والقدوة للطلاب في الالتزام.

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وكيل الازهر لجان امتحانات القراءات شبرا الخيمة

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