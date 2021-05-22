تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني، ضيفا ثقيلا مساء اليوم السبت أمام صن داونز الجنوب إفريقي ضمن إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي

وحسم الأهلي مواجهة الذهاب لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على أرضية ملعب السلام، أمام صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.





وتُقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم السبت الموافق 22 مايو الجاري.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي باياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا مفتوحة عبر قناة RTS2 السنغالية، على تردد: 11900 / الاستقطاب: أفقي / معدل الترميز 27500.





وتنقل قناة RTI الإيفوارية أيضا مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي باياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على تردد: 11881 / الاستقطاب: عمودي / معدل الترميز / 27500.



