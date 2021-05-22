إعفاء أبناء "الشهداء" من مصروفات برنامج "الصيدلة الإكلينيكية" بجامعة سوهاج



أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن إعفاء أبناء أسر الشهداء من الجيش والشرطه والقطاع الطبي شهداء "كورونا" وابناء ذوي الإعاقة وذوي الإحتياجات الخاصة، من المصروفات الدراسية لبرنامج "الصيدلة الاكلينيكية" ابتداء من الغام الدراسي الجديد ٢٠٢٢٢٠٢١، جاء ذلك خلال ترأسة الجلسة رقم ١٥ لمجلس كليه الصيدلة، بقاعه مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية، والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة،والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور ممدوح فوزي منسق برنامج الصيدله الاكلينيكية،، والمحاسب عفت حلمي رئيس الحسابات والموازنة، وصابر أبوعقرب مدير إدارة بشئون الطلاب المركزية.



وقال الدكتور احمد عزيز أن إعفاء أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والقطاع الطبي، يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة، رعاية ابناء أسر الشهداء، تقديرًا للتضحيات الكبيرة التي يقدمها ابناء الوطن الأبطال لحماية الشعب المصري من جميع الأخطار التي تحاك به.

وذكر أن الإعفاء من الرسوم الدراسية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية سيتم بالتنسيق مع جهات أخرى بالدولة، تكفل تقديم كافة انواع الدعم لتلك الفئة من المجتمع.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي أن الاجتماع تطرق لجميع البنود المطروحة للمناقشة على جدول الأعمال وتمت الموافقة على عدد كبير منها وإرجاء البعض الآخر، منها تخفيض الرسوم الدراسية لبعض الطلاب نظرًا لظروفهم الاجتماعية، ولمن توفي احد والديه، شراء بعض الأجهزة والأدوات اللازمة للكلية والمتعلقة بتجويد الخدمة لطلاب البرنامج، تعديل بعض البنود في لائحة البرنامج بما يصب في مصلحة الطلاب، صرف مكافأت مالية عن الفصل الدراسي الأول للجهاز التنفيذي للبرنامج، والعاملين بالكلية والجهاز الإداري، استعدادات الكلية لأداء الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني، التصديق على محضر الاجتماع السابق، ما يستجد من أعمال.

جدير بالذكر أن الرسوم الدراسية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية تزيد عن ١٥ ألف جنيه وسيتم الإعفاء منها للمتقدين الجدد من الطلاب ابتداء من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢٢٠٢١، ولمن تنطبق عليه الشروط.