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تأجيل محاكمة الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوي

السبت 22/مايو/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بطره، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطون الإرهابية، لجلسة 26 يونيو للاطلاع وعرض المتهم على الطب الشرعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

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