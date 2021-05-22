تأجيل محاكمة الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوي

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بطره، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطون الإرهابية، لجلسة 26 يونيو للاطلاع وعرض المتهم على الطب الشرعي.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.





وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.



