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قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية

السبت 22/مايو/2021 - 12:37 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بوسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

 

وفي وقت سابق، قتل ثلاثة أشخاص، جراء حادث إطلاق نار داخل حانة في بلدة سومرس في ولاية ويسوكنسن الأمريكية.

 

 وأصدر مكتب قائد شرطة مقاطعة كينوشا، بيانًا أعلن فيه أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة جراء الحادث ونقلا إلى المستشفى.

 

وأشار قائد شرطة مقاطعة كينوشا، إلى أن مطلق النار، حسب إفادات شهود عيان، هو رجل من ذوي البشرة السمراء ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

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