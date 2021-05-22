"تعالي أجبلك حاجة حلوة".. مأساة طفلة استدرجها أربعيني لهتك عرضها داخل عقار بفيصل

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في أقل من 8 ساعات في التوصل إلى هوية منفذ واقعة التحرش بطفلة بمدخل عقار بمنطقة فيصل غرب المحافظة.





كان ورد إخطار للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من أحد الأشخاص -مرفق به مقطع فيديو- بتعرض طفلته للتحرش بمدخل العقار سكنه بشارع العشرين، نطاق القسم.





وقال الأب في بلاغه إن طفلته التي لا تتجاوز العشر سنوات من عمرها، توجهت في الصباح لشراء وجبة الإفطار وفوجئ بعد بضع دقائق بصراخها وتجمع الجيران، وبتوجه نحوها أخبرته بأن أحد الأشخاص حاول الاعتداء عليها وملامسه أماكن عفتها.





وأظهر مقطع الفيديو أنه في تمام التاسعة والنصف صباح أمس الجمعة، استغل المتهم الأربعيني العمر حالة الهدوء التي بدت عليه المنطقة وتتبع خطوات الطفلة وصولا إلى مدخل العقار محل الواقعة.





حاول المتهم استمالة الصغيرة وإقناعها.. "تعالي أجيب لك حاجة حلوة"، لكن الأخيرة رفضت فاقترب منها محاولا التحرش بها لكنها أطلقت صرخات استغاثة لاذ معها المتهم بالفرار خوفًا من كشف أمره.





تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأقوال شهود عيان أشارت إلى تردد المتهم على الشارع خلال الأيام القليلة الماضية حتى ظن قاطنو الشارع أنه حديث الإقامة قبل أن يكتشفوا حقيقته.







عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل الفرقة، من تحديد محل إقامته وضبطه واقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

