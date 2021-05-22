وزير فلسطيني: إسرائيل دمرت 15 مصنعا في غزة

نقلت إذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، عن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، قوله إن "العدوان الإسرائيلي على القطاع دمر 15 مصنعاً في المنطقة الصناعية في قطاع غزة، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات".

وذكر الوزير الفلسطيني، أن المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج، منوهاً إلى أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج الكثير من الوقت.





وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.