Advertisements
عاجل- ميسي يقرر البقاء في برشلونة
السبت 22/مايو/2021 - 01:02 م
علي نبوي
Advertisements
حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة مستقبله مع الفريق الكتالوني حيث ينتهي تعاقده مع النادي في نهاية الموسم الحالي.
وارتبط اسم ميسي بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكشفت مصادر خاصة لبين سبورتس بأن ليونيل ميسي قرر البقاء في برشلونة وسيقوم بالتوقيع على عقوده في الفترة المقبلة.
ويستعد برشلونة لمواجهة إيبار مساء اليوم السبت في ختام مباريات الدوري الإسباني للموسم 2020-2021.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements