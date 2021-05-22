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عاجل- ميسي يقرر البقاء في برشلونة

السبت 22/مايو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة مستقبله مع الفريق الكتالوني حيث ينتهي تعاقده مع النادي في نهاية الموسم الحالي.


وارتبط اسم ميسي بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر سيتي الإنجليزي.


وكشفت مصادر خاصة لبين سبورتس بأن ليونيل ميسي قرر البقاء في برشلونة وسيقوم بالتوقيع على عقوده في الفترة المقبلة.

ويستعد برشلونة لمواجهة إيبار مساء اليوم السبت في  ختام مباريات الدوري الإسباني للموسم 2020-2021.

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