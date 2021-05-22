مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1247 قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط 4 طن" لحوم مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 1٫4 طن أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات، غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.







وأثمرت الجهود عن ضبط 17٫04 طن " مخللات" بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط 15 طن "سكر حر" معبأ داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بمحافظة القليوبية لإستيلائه على 13٫258٫818 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.







وضبط أيضًا 1٫5 طن "سكر تموينى"، 360 عبوة "زيت تمويني" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تمويني، بمحافظة الجيزة تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء، وضبط 28 طن " أعلاف حيوانية"، بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية، وضبط 10 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية، وضبط 10 طن " أسمدة زراعية" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الغربية.





وضبط 13465 وحدة ألعاب نارية "محدثات صوت" محظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الخردوات، بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.



