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رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتفقد الاختبارات العملية بالكلية المصرية الكورية

السبت 22/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفقد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، صباح اليوم السبت، سير الاختبارات العملية التي بدأت اليوم بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشدد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، على اتخاء جميع الاجراءات الاحترازية اثناء عقد الاختبارات مؤكدا ضرورة توفير كافة المتطلبات اللازمة للاختبارات وتهيئة البيئة المثلى لكافة الطلاب مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

امتحانات التمريض
وفي سياق آخر، اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على سير أعمال امتحانات الدور الأول لدبلوم المعهد الفني الصحي التابع لهيئة التأمين الصحي للعام الدراسي 20212022، والتي بدأت اليوم السبت 22 مايو وتختتم يوم الإثنين بعد القادم الموافق 31 من نفس الشهر، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

لجان الامتحانات
جاء ذلك خلال تواصل الدكتور محمد يحيى مدير فرع هيئة التأمين الصحي مع المحافظ، والذي أشار إلى تفقده "صباح اليوم" للجان الامتحانات، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوني الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وبحضور الدكتور شهاب صلاح الدين مدير مستشفى التأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة المعهد الفنى التمريض، الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، وفاطمة محمود مدير المعهد الفني للتمريض.

اجراءات كورونا
حيث تفقد مدير الفرع سير الامتحانات، للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامات طريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة وتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، والاطمئنان علىى توفير الرعاية الطبية اللازمة وتزويد اللجان بكافة احتياجاتها.

جدول الامتحانات
وكانت امتحانات دبلوم المعهد الفني للتمريض قد بدأت اليوم "السبت" بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستكمل غدًا الأحد بمادة العلوم التطبيقية، ويوم الإثنين بمادتي الإحصاء والحاسب الآلي، ويوم الثلاثاء باللغة الإنجليزية والمصطلحات الطبية، فيما يشهد يوم الأربعاء امتحان مادة علم نفس النمو والتفكير والمهارات الحياتية ـ ويوم الخميس بمادة طب وتمريض الأطفال، والأحد "30 مايو" بالطب والتمريض النفسي، وتختتم يوم الإثنين" 31 مايو الجاري "بمادة طب وتمريض النساء والتوليد" إناث" ومادة طب وتمريض الإسعاف والطوارئ " ذكور".

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