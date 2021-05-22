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من على الحدود.. "الشعب الجمهوري" يسلم أكبر قافلة طبية وغذائية للفلسطينيين هدية من السيسي

السبت 22/مايو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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شارك أمس وفد من نواب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري في تسليم أكبر قافلة طبية وغذائية أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني، واشترك في تجهيزها كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب مستقبل وطن وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وانطلقت القافلة فجر أمس من القاهرة الجديدة ووصلت إلى معبر رفح صباح اليوم، وكان في استقبالها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من نواب المحافظة، والهلال الأحمر المصري والفلسطيني. 

ومثل حزب الشعب الجمهوري في الوفد المرافق للقافلة كل من النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، والنائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة والنائب حمادة الجبالي عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، والنائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، والنائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، والنائب فؤاد القاضي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة، وشريف هلال معاون شئون التنظيم بالأمانة المركزية للحزب، ومصطفى الجمل عضو أمانة الإعلام المركزية بالحزب. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، وتعبر عن الموقف الشعبي المصري الثابت تجاه القضية، وتدعم قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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فلسطين حزب الشعب الجمهوري بوابة الفجر الفجر

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