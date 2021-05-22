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في اليوم الأول.. شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين وفق الإجراءات الإحترازية

السبت 22/مايو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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بدأت شواطئ محافظة الإسكندرية في استقبال المواطنين منذ صباح اليوم الأول لإعادة فتح الشواطئ في استقبال المواطنين، وعلى رأسهم شاطئ المندرة المجاني.
واستعدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بكامل طاقتها لإعادة فتح الشواطئ، عقب إغلاقها منذ ربيع 2020، وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إعادة فتح الشواطئ والحدائق، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية.
وشدد اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة وأصدرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للحد من إنتشار فيروس كورونا، ومنها:
• ارتداء عمال الشواطئ الكمامات
• وتوافر أجهزة لقياس الحرارة علي البوابات.

• توافر عمال الانقاذ والغطاسين على الشواطئ
• ووجود مسافات يينية٤ متر بين كل شمسية وأخرى
• وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية
• الإلتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط

وأكد اللواء جمال رشاد على منع الاكراميات بالإكراه، وشدد على حسن معاملة المواطنين وأن المرور والتفتيش سيكون يوميًا علي الشواطئ.
في اليوم الأول.. شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين وفق الإجراءات الإحترازية
في اليوم الأول.. شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين وفق الإجراءات الإحترازية
في اليوم الأول.. شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين وفق الإجراءات الإحترازية
في اليوم الأول.. شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين وفق الإجراءات الإحترازية
في اليوم الأول.. شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين وفق الإجراءات الإحترازية
في اليوم الأول.. شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين وفق الإجراءات الإحترازية
في اليوم الأول.. شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين وفق الإجراءات الإحترازية
في اليوم الأول.. شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين وفق الإجراءات الإحترازية

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