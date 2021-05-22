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العراق: سيتم إغلاق جميع الثغرات في الحدود مع سوريا خلال الشهرين المقبلين

السبت 22/مايو/2021 - 01:54 م
العراق
العراق
وكالات
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قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، إنه سيتم إغلاق جميع الثغرات في الحدود مع سوريا خلال الشهرين المقبلين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، كشف يحيى رسول،  المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، صحة الأنباء عن نية العراق شراء منظومة دفاع جوي متطورة، لافتا إلى أن وزير الدفاع العراقي زار أكثر من دولة للتباحث حول هذا الموضوع.

 

وقال رسول، ردا على سؤال لمراسل "سبوتنيك" خلال مؤتمر صحافي عقدته خلية الإعلام الأمني للناطقين باسم الأجهزة الأمنية في العراق، حول حقيقة الأنباء عن نية العراق شراء منظومة دفاع جوي متطورة: "في موضوع شراء منظومات الدفاع الجوي السيد وزير الدفاع زار أكثر من دولة وما يفيد بالتأكيد سنعمل على جلبه للقوات المسلحة العراقية".

 

وتابع رسول: "أما موضوع نوع المنظومة أو الدولة التي سيتم التعاقد معها فهذا تحدده اللجان الفنية المختصة"، لافتا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تطورا في منظومة الدفاع الجوي العراقية".

 

وأضاف رسول: "نعمل على بناء منظومة عسكرية متطورة من أحدث الأسلحة والمعدات وأيضا نعمل على بناء دفاع جوي عراقي وفقا لتوجيه السيد العام للقوات المسلحة والسيد معالي وزير الدفاع".

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سوريا العراق اغلاق الثغرات

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